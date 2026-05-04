В аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты

Аэропорт Домодедово вернулся к работе без авиаограничений В аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты

Москва4 мая Вести.В московском аэропорту Домодедово сняли имевшиеся ограничения на осуществление полетов. Об этом сообщает Росавиация.

В канале ведомства в MAX проинформировали о возвращении к работе без ограничительных мер.

Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта

В Домодедово действовал режим приема и отправки рейсов по согласованию с соответствующими органами. О его введении стало известно в 4.31 мск.