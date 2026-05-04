Москва4 маяВести.В московском аэропорту Домодедово сняли имевшиеся ограничения на осуществление полетов. Об этом сообщает Росавиация.
В канале ведомства в MAX проинформировали о возвращении к работе без ограничительных мер.
Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта
В Домодедово действовал режим приема и отправки рейсов по согласованию с соответствующими органами. О его введении стало известно в 4.31 мск.