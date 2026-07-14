Росавиация объявила о вводе ограничений на полеты в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара вновь введены авиаограничения Росавиация объявила о вводе ограничений на полеты в аэропорту Краснодара

Москва14 июл Вести.В краснодарском аэропорту Пашковский вновь действуют ограничения на гражданские полеты. Об этом стало известно из публикации Росавиации.

Ведомство объявило о введении ограничений.

В аэропорту Краснодара Пашковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в публикации агентства

Это аргументируется необходимостью в обеспечении безопасности полетов.

Авиагавань функционировала в полноценном режиме чуть больше двух часов. Предыдущие ограничения были сняты в 16.50 мск.