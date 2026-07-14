Москва14 июлВести.В краснодарском аэропорту Пашковский вновь действуют ограничения на гражданские полеты. Об этом стало известно из публикации Росавиации.
Ведомство объявило о введении ограничений.
В аэропорту Краснодара Пашковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в публикации агентства
Это аргументируется необходимостью в обеспечении безопасности полетов.
Авиагавань функционировала в полноценном режиме чуть больше двух часов. Предыдущие ограничения были сняты в 16.50 мск.