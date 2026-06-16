В краснодарском аэропорту Пашковский ввели ограничения на полеты В Краснодаре вновь приостановили полеты гражданской авиации

Москва16 июн Вести.В аэропорту Краснодара Пашковский приостановили работу по обслуживанию рейсов гражданского авиасообщения. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

В аэропорту Краснодара Пашковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале Росавиации в мессенджере MAX

Это произошло спустя 1 час после того, как имевшиеся на тот момент ограничения в авиагавани Краснодара были сняты.

За 16 июня это ограничение на полеты введено в столице Краснодарского края в третий раз.