Москва17 окт Вести.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о беспилотной опасности в воздушном пространстве региона.

Опасность атаки БПЛА объявлена в Архангельской области второй раз за сутки.

Если вы находитесь в транспорте, покиньте его, уйдите с улицы и укройтесь в помещении. Найдите место между несущими стенами, не стойте рядом с окнами. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы. Не пытайтесь сбить беспилотник самостоятельно