Москва17 октВести.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о беспилотной опасности в воздушном пространстве региона.
Опасность атаки БПЛА объявлена в Архангельской области второй раз за сутки.
Если вы находитесь в транспорте, покиньте его, уйдите с улицы и укройтесь в помещении. Найдите место между несущими стенами, не стойте рядом с окнами. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы. Не пытайтесь сбить беспилотник самостоятельноговорится в сообщении в мессенджере МAX
Также глава субъекта предупредил о возможных ограничениях работы мобильного интернета.