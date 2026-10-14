Москва14 окт Вести.В Архангельской области объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор Александр Цыбульский в MAX. Он призвал жителей региона соблюдать спокойствие.

Внимание! В воздушном пространстве Архангельской области объявлена опасность БПЛА говорится в публикации

Губернатор предупредил, что возможно ограничение работы мобильного интернета.

Он также напомнил жителям о правилах поведения: укрыться в помещении, не стоять рядом с окнами, не поднимать и не осматривать незнакомые предметы и не пытаться сбить беспилотник самостоятельно.