В ДТП в Снежном погибли три человека

Москва19 апр Вести.В городе Снежное в ДНР произошло ДТП, в котором погибли три человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести, сообщает МЧС республики в мессенджере MAX.

На улице Ленина 19 апреля столкнулись два легковых автомобиля. В одном находились пять человек, трое из которых скончались на месте происшествия.

Спасатели, используя специальные инструменты, деблокировали пострадавших пассажиров и передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации отмечается в публикации

На месте работали шесть специалистов и одна единица техники МЧС России.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.