Москва19 апрВести.В городе Снежное в ДНР произошло ДТП, в котором погибли три человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести, сообщает МЧС республики в мессенджере MAX.
На улице Ленина 19 апреля столкнулись два легковых автомобиля. В одном находились пять человек, трое из которых скончались на месте происшествия.
Спасатели, используя специальные инструменты, деблокировали пострадавших пассажиров и передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализацииотмечается в публикации
На месте работали шесть специалистов и одна единица техники МЧС России.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.