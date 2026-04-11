Москва11 апр Вести.Макушку гигантского кактуса, пережившего блокаду Ленинграда, пришлось срезать, чтобы он не сломал остекление потолка оранжереи Ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге. Подобности рассказал ботсад в Telegram-канале.

Echinopsis_terscheckii (эхинопсис Тершека) считается одним из крупнейших южноамериканских кактусов, произрастает в Аргентине и Боливии. Его высота при диаметре 50 сантиметров достигает 12 метров. Кактус в петербургской оранжерее выращен из семян посева 1930 года.

Он пережил блокаду Ленинграда, о чем свидетельствует оливковая лента медали "За оборону Ленинграда" говорится в сообщении

В последние годы 94-летнее растение стало быстро расти и достигло стеклянного потолка оранжереи. Сотрудники ботсада приняли решение обратиться к специалистам из сервиса зеленых насаждений, которые срезали макушечную часть кактуса. Вес мякоти составил не менее 60 килограммов.

Ботанический сад города Санкт-Петербурга основан в 1714 году по указу царя Петра I. Сейчас он входит в структуру Российской академии наук и административно подчиняется Ботаническому институту Владимира Комарова.