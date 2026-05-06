Москва6 маяВести.В воздушном пространстве Брянской области за прошедшую ночь были обнаружены и сбиты два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что в результате налета на область вражеской ударной техники пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Минобороны РФ обнаружены и уничтожены два вражеских БПЛА самолетного типанаписал он в MAX
В настоящее время на месте падения обломков беспилотников ведут работу специалисты оперативных и экстренных служб.