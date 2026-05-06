Богомаз: в Брянской области сбито два беспилотника за ночь

В Брянской области уничтожено два БПЛА самолетного типа Богомаз: в Брянской области сбито два беспилотника за ночь

Москва6 мая Вести.В воздушном пространстве Брянской области за прошедшую ночь были обнаружены и сбиты два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что в результате налета на область вражеской ударной техники пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Минобороны РФ обнаружены и уничтожены два вражеских БПЛА самолетного типа написал он в MAX

В настоящее время на месте падения обломков беспилотников ведут работу специалисты оперативных и экстренных служб.