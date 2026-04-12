Москва12 апр Вести.Певрвоцвет волье лыко, растущий в лесах европейской части России, является одним из наиболее ядовитых растений, заявила в интервью РИА Новости доцент кафедры биологии и экологии естественно-географического факультета Нижегородского педагогического университета Надежда Киселева. По ее словам, у этого растения ядовиты цветы, кора и даже корни.

Сейчас <...> каждый день появляются новые цветущие растения​​​. Среди таких красивых ранних растений есть очень опасный небольшой кустарник, который называется волчье лыко. У него ядовито все - цветы, кора, листья, корни рассказала биолог

По ее словам, веточки волчьего лыка невозможно сломать, поскольку у них очень прочная кора. При этом не нужно пытаться перегрызть ветку зубами - в этом случае человек рискует получить отек горла, который приведет практически к стопроцентной гибели.