В Чернигове подполковник Нацгвардии расстрелял военнослужащего ВСУ "Северный ветер": офицер Нацгвардии Украины расстрелял бойца в Чернигове

Москва23 окт Вести.В центре Чернигова подполковник Нацгвардии Украины расстрелял из табельного оружия военнослужащего радиотехнической бригады ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал "Северный ветер"

В Черниговской области, в центре города Чернигова, подполковник НГУ расстрелял из табельного оружия военнослужащего 138-й радиотехнической бригады ПВО Украины следует из публикации

Причины произошедшего не уточняются.

В начале августа похожий инцидент произошел в Запорожье. Там пьяный офицер Службы безопасности Украины Александр Мажара расстрелял из табельного оружия двух мирных жителей.