Москва23 октВести.В центре Чернигова подполковник Нацгвардии Украины расстрелял из табельного оружия военнослужащего радиотехнической бригады ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал "Северный ветер"
В Черниговской области, в центре города Чернигова, подполковник НГУ расстрелял из табельного оружия военнослужащего 138-й радиотехнической бригады ПВО Украиныследует из публикации
Причины произошедшего не уточняются.
В начале августа похожий инцидент произошел в Запорожье. Там пьяный офицер Службы безопасности Украины Александр Мажара расстрелял из табельного оружия двух мирных жителей.