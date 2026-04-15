В Дагестане арестант выпрыгнул из окна больницы и сломал ногу

Москва15 апр Вести.Арестованный мужчина получил травму при попытке побега в Дагестане.

Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, сбежать попытался арестованный по подозрению в применении насилия к представителю власти.

В минувший понедельник, 13 апреля, мужчину доставили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на боли в животе.

Оказавшись в лечебном учреждении, фигурант в тот же день попытался скрыться, выпрыгнув из окна на втором этаже.

Вечером того же дня … Гимбатов Х.А. предпринял попытку побега выпрыгнув со второго этажа сказано в публикации

Мужчину постигла неудача. При приземлении он сломал ногу, его задержали и отправили под стражу.