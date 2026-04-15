Москва15 апрВести.Арестованный мужчина получил травму при попытке побега в Дагестане.
Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, сбежать попытался арестованный по подозрению в применении насилия к представителю власти.
В минувший понедельник, 13 апреля, мужчину доставили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на боли в животе.
Оказавшись в лечебном учреждении, фигурант в тот же день попытался скрыться, выпрыгнув из окна на втором этаже.
Вечером того же дня … Гимбатов Х.А. предпринял попытку побега выпрыгнув со второго этажасказано в публикации
Мужчину постигла неудача. При приземлении он сломал ногу, его задержали и отправили под стражу.