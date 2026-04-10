В Дагестане от гепатита А привили более 1,3 тысячи человек

Москва10 апр Вести.В Дагестане продолжается вакцинация жителей от гепатита А, привито порядка 1,3 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что специалисты республиканского управления проводят проверки качества питьевой воды и водоисточников на территориях, пострадавших от паводков. Всего исследовано около 700 проб воды на всех этапах водоподготовки. Кроме того, уделяется внимание условиям пребывания людей в пунктах временного размещения.

Проводятся исследования биоматериала от людей на вирусологические показатели.

Также специалисты ведомства проводят гиперхлорирование и обеззараживание водопроводных сетей, организован подвоз чистой питьевой воды.

Лабораторный контроль качества воды ведется круглосуточно, добавили в Роспотребнадзоре.