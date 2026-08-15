Москва15 авгВести.В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в национальном мессенджере MAX
Меры предприняты в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Ранее они уже вводились в других городах юга страны. В частности, в Астрахани и Махачкале. К настоящему времени ограничения в обоих городах уже сняты.