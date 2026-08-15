Росавиация объявила о введении ограничений на полеты в аэропорту Геленджика

В Геленджике ограничили гражданское авиасообщение Росавиация объявила о введении ограничений на полеты в аэропорту Геленджика

Москва15 авг Вести.В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ведомства в национальном мессенджере MAX

Меры предприняты в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ранее они уже вводились в других городах юга страны. В частности, в Астрахани и Махачкале. К настоящему времени ограничения в обоих городах уже сняты.