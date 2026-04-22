В Испании отклонили идею о референдуме по выходу страны из НАТО

Москва22 апр Вести.Инициатива о созыве референдума по вопросу выходу Испании из НАТО, выдвинутая партией Podemos, отклонена большинством членов Конгресса депутатов страны. Предложение поддержали только 20 парламентариев, 300 высказались против, 25 воздержались.

Депутаты от партии Podemos предлагали пересмотреть членство Испании в НАТО, поскольку альянс, по их мнению, используется США как средство подчинения других стран — участниц блока.

Ранее евродепутат и политсекретарь Podemos Ирене Монтеро заявляла, что союзничество с Вашингтоном подвергает Испанию опасности, а люди не должны "расплачиваться за незаконные вторжения".