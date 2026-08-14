Москва14 авгВести.В международном аэропорту Калуги в третий раз за день введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Вечером пятницы в местной авиагавани Грабцево вновь приостановили авиасообщение.
Аэропорт Калуги (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства
Данные меры были предприняты для обеспечения безопасности авиаперевозок.
Введение данных ограничений произошло спустя два часа после снятия предыдущих.