Москва3 июлВести.В воздушном пространстве Калуги и области введены временные ограничения на осуществление полетов. Об этом следует из поста Федерального агентства воздушного транспорта.
Аэропорт Калуга: введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судовговорится в сообщении ФАВТ
Меры предприняты в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Калужский аэропорт Грабцево уже сталкивался с ограничениями в течение третьего июля. С момента их прошлого снятия и до момента нового введения, согласно публикациям Росавиации, прошел 1 час 22 минуты.