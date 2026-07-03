В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты

В калужском аэропорту Грабцево приостановили гражданские авиаперевозки В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты

Москва3 июл Вести.В воздушном пространстве Калуги и области введены временные ограничения на осуществление полетов. Об этом следует из поста Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Калуга: введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов говорится в сообщении ФАВТ

Меры предприняты в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Калужский аэропорт Грабцево уже сталкивался с ограничениями в течение третьего июля. С момента их прошлого снятия и до момента нового введения, согласно публикациям Росавиации, прошел 1 час 22 минуты.