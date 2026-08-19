Москва19 авгВести.Утром в среду, 19 августа, в Калужской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Владислав Шапша.
Расчеты средств противовоздушной обороны поразили цели над территориями Боровского, Сухиничского и Перемышльского муниципальных округов.
По предварительной информации, в результате атаки в одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа повреждены кровля, остекление и фасад частного домаговорится в заявлении главы региона
По данным губернатора, в результате произошедшего пострадала местная жительница, она получила осколочное ранение кисти руки. Женщину доставили в больницу, ей оказывается необходимая помощью.
На местах происшествий работают оперативные группы.