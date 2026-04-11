Москва11 апр Вести.Экономика Казахстана не досчиталась 2 миллиардов долларов из-за действий киевского режима. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт нефтегазовой сферы Олжас Байдильдинов.

По его словам, эта сумма существенна для для экономики страны, хотя, она не является окончательной.

Недополученная выручка, ущерб самому ВПУ, недобыча газа, который в Казахстане является попутным, и он добывается вместе с нефтью, по моим подсчетам составил не менее 2 миллиардов долларов по конец марта. Из них примерно 30%, это около 600 миллионов долларов, это то, что недополучил конкретно бюджет Казахстана. Ущерб большой, он для экономики существенен, и еще мы здесь не учитываем те затраты на восстановление добычи нефти и газа, потому что это тоже время, это деньги. Плюс нужно понимать, что в Казахстане не очень осознают, что возросла стоимость страховок пояснил Байдильдинов

Эксперт добавил, что в Казахстане склоняются к версии о том, что это Великобритания воюет с США вторыми и третьими руками, пытаясь таким образом донести определенные послания.

Ранее сообщалось, что экономика Украины оказалась в тяжелейшем кризисе после того, как энергосистема страны была разрушена в самом начале специальной военной операции, проводимой Россией.