Бренд красной икры "Та самая Трамповка" зарегистрировали в Хабаровском крае

Москва25 мая Вести.Бренд красной икры, который получил неофициальное название "Та самая Трамповка", зарегистрировали в Хабаровском крае после роста интереса к продукции. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Демешин.

По его словам, которые приводит ТАСС, продукцию планируют представить в том числе в флагманском магазине региона, рассчитанном на жителей Московского региона.

Наша икра "Та самая Трамповка" уже получила это название, пользуется большой популярностью и у нашего отечественного производителя сказал Демешин

Губернатор подчеркнул, что икра добывается в Охотском море и отличается высоким качеством.

В декабре 2025 года сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передаст американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края.