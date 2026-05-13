Москва13 маяВести.В центре Киева взорвался автомобиль, движение частично перекрыто, сообщает телеканал "Киев 24". Инцидент произошел возле Бессарабской площади.
На кадрах, которые приводит канал, видно горящий автомобиль и столб дыма, а также большое скопление машин, которые не могут проехать из-за перекрытия дороги сотрудниками полиции.
Как уточняется, перед возгоранием авто раздался взрыв. Официальных комментариев правоохранительных органов на данный момент не поступало.
Ранее СМИ сообщили о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) при взрыве в Луцке.