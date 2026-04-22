В Крыму 5 соленых озер признаны пригодными для добычи лечебной грязи

Москва22 апр Вести.Специалисты Сакской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции провели исследование 21 соленого озера Крыма и выявили 5 месторождений, грязь из которых можно использовать в санаторно-курортных учреждениях. Об этом ТАСС рассказал главный технолог станции Валентин Иваницкий.

Ситуация не удручающая, но требует повышенного внимания к сохранению лечебных ресурсов: грязи, рапы. Сейчас мы понимаем, что есть 5 месторождений с грязью, которую можно использовать. Ведутся работы по подсчету запасов сообщил он

Иваницкий напомнил, что на сегодняшний день на полуострове официально разрабатывается только Сакское месторождение — с более чем 200-летней историей применения в курортологии. Главное преимущество сакской грязи в том, что она менее соленая, чем грязь Мертвого моря, благодаря чему микроорганизмы не прекращают свою деятельность, и она остается "живой".