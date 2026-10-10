Москва10 октВести.На части территории Крыма 10 и 11 октября ожидается высокая пожарная опасность, запрещается разведение открытого огня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Высокая пожарная опасность ожидается в западных, центральных и южных районах Крыма 10-11 октябрясказано в сообщении
Отмечается, что запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности.
В Крыму с 24 июня действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.