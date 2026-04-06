В Ленобласти восстановили движение по трассе М-11 после ДТП с двумя грузовиками

Москва6 апр Вести.В Ленинградской области на трассе М-11 произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел на 640-м километре автодороги. На некоторое время трасса была полностью перекрыта.

На месте работали сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар. Движение по трассе полностью восстановлено в штатном режиме написано в канале ведомства в MAX

Уточняется, что столкнулись два грузовика, двигавшихся в попутном направлении.