Москва6 апрВести.В Ленинградской области на трассе М-11 произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент произошел на 640-м километре автодороги. На некоторое время трасса была полностью перекрыта.
На месте работали сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар. Движение по трассе полностью восстановлено в штатном режименаписано в канале ведомства в MAX
Уточняется, что столкнулись два грузовика, двигавшихся в попутном направлении.