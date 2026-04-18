В Ленобласти из-за пожара в "Пятерочке" эвакуировались 30 человек

Москва18 апр Вести.В Тосненском районе Ленинградской области ликвидирован пожар в магазине "Пятерочка", сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на улице Центральная в деревне Аннолово. Загорелась пристройка к двухэтажному зданию магазина размером 25х30 м, обшитая сайдингом.

Открытый огонь по всей площади пристройки, наружная обшивка стены на 20 кв. м, закопчена обстановка в магазине на 20 кв. м. До прибытия подразделений эвакуировано 30 человек сказано в сообщении

Пожар ликвидирован силами прибывших расчетов. Жертв и пострадавших нет.