Москва10 апрВести.В Гатчинском районе Ленинградской области произошло возгорание тепловоза с цистернами на железнодорожной станции Чаша. Как сообщает региональный главк МЧС России, в настоящее время на месте ЧП ликвидировано открытое возгорание.
На путях загорелся двухсекционный локомотив на площади 60 кв. м.
Угрозы распространения огня на соседние цистерны нет. Открытое горение ликвидированоговорится в канале ведомства
В МЧС уточнили, что информация о пострадавших не поступала. В то же время произошла задержка одного пригородного электропоезда по направлению в Санкт-Петербург.
Причина пожара и все обстоятельства случившегося выясняются.