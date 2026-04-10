Москва10 апр Вести.В Гатчинском районе Ленинградской области произошло возгорание тепловоза с цистернами на железнодорожной станции Чаша. Как сообщает региональный главк МЧС России, в настоящее время на месте ЧП ликвидировано открытое возгорание.

На путях загорелся двухсекционный локомотив на площади 60 кв. м.

Угрозы распространения огня на соседние цистерны нет. Открытое горение ликвидировано говорится в канале ведомства

В МЧС уточнили, что информация о пострадавших не поступала. В то же время произошла задержка одного пригородного электропоезда по направлению в Санкт-Петербург.

Причина пожара и все обстоятельства случившегося выясняются.