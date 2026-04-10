Москва10 апрВести.Прокуратура организовала проверку по факту ЧП с тепловозом в Ленинградской области. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания секции тепловоза грузового состава на станции Чаща Гатчинского района. Пострадавших нет. Возгорание ликвидированоговорится в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Чаша загорелся тепловоз с цистернами. Спасателям удалось предотвратить распространение огня.