Транспортная прокуратура начала проверку возгорания тепловоза в Ленобласти

Москва10 апр Вести.Прокуратура организовала проверку по факту ЧП с тепловозом в Ленинградской области. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания секции тепловоза грузового состава на станции Чаща Гатчинского района. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано говорится в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Чаша загорелся тепловоз с цистернами. Спасателям удалось предотвратить распространение огня.