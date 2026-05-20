Москва20 мая Вести.Минобрнауки РФ выразило готовность обсуждать с США договоренности по студенческим обменам двух стран, достигнутые в ходе мартовского визита депутатов Госдумы в Вашингтон, если американская сторона проявит соответствующий интерес, пишет газета "Известия" со ссылкой на российское ведомство.

Как напомнили в министерстве, согласно концепции, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 5 сентября 2022 года, Россия придерживается многовекторного подхода и продолжает развивать культурное, научное, образовательное и спортивное сотрудничество "с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные, в число которых входят США".

В связи с этим, Минобрнауки России "готово обсудить встречные шаги и договоренности по студенческим обменам, достигнутые в ходе визита депутатов Госдумы в США, в случае проявления заинтересованности с американской стороны", отмечается в публикации.

Согласно данным Минобрнауки, сейчас в российских вузах обучаются 97 студентов из США.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщала, что делегация российских парламентариев в ходе визита в США и конгрессмены обсуждали возможность возобновления студенческих обменов, приостановленных после начала спецоперации на Украине.