Воздушное пространство в Краснодарском крае открыто для полетов

В небе Кубани сняли ограничения на полеты Воздушное пространство в Краснодарском крае открыто для полетов

Москва23 июн Вести.В Краснодарском крае сняли временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Соответствующая публикация появилась в мессенджере MAX в 14.08 по московскому времени.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что введенные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара.