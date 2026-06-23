Москва23 июнВести.В Краснодарском крае сняли временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Соответствующая публикация появилась в мессенджере MAX в 14.08 по московскому времени.
Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетовотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что введенные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара.