Развожаев: три воздушные цели сбиты над Севастополем

Москва22 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы обезвредили три воздушные цели, запущенные со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны уточнил он в своем канале в мессенджере MAX

Согласно информации Спасательной службы Севастополя, которую привел губернатор, гражданские объекты в городе при воздушной атаке не пострадали.