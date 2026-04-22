Москва22 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы обезвредили три воздушные цели, запущенные со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороныуточнил он в своем канале в мессенджере MAX
Согласно информации Спасательной службы Севастополя, которую привел губернатор, гражданские объекты в городе при воздушной атаке не пострадали.