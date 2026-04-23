Силы ПВО нейтрализовали 9 вражеских воздушных целей над Севастополем Развожаев: над Севастополем уничтожены 9 воздушных целей

Москва23 апр Вести.Ночью 23 апреля в Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы уничтожили 9 вражеских воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ… Уже сбито 9 воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы уточнил он

При этом губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. "По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - добавил Развожаев.