Москва10 сенВести.В воздушное пространство Смоленской области произошло вторжение беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Две единицы ударной техники сбито, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты два вражеских БПЛАнаписал он в своем сообщении
В результате отражения украинской атаки пострадавших среди гражданского населения, как и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
На местах падений фрагментов беспилотников ВСУ работают специалисты оперативных служб.