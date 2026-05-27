В округе Рыбацкое в Петербурге из-за прорыва трубы образовался мощный фонтан

Москва27 мая Вести.В муниципальном округе, который входит в состав Невского района Санкт-Петербурга, прорвало трубу с горячей водой. В результате посреди жилой застройки из-под земли забил фонтан, поднявшийся до 9-го этажа, сообщает издание 78.ru.

Авария случилась в районе дома №14 по Шлиссельбургскому проспекту. Никто из людей не пострадал.

На месте уже работает бригада специалистов АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Аварийный участок огорожен.

Как сообщили в пресс-службе компании, дефект обнаружен на трубопроводе диаметром 250 миллиметров, который был уложен в 1986 году.

Во время проведения ремонтных работ горячую воду у жителей ближайших домов отключать не будут.