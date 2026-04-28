Москва28 апрВести.В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) появятся две пятиэтажные казармы – они возводятся с нуля на территории учреждения, говорится в сообщении Минобороны РФ. Ввести постройки в эксплуатацию планируется к новому учебному году.
Строительство в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал замминистра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков. Он обратил внимание на то, что заявленные сроки готовности казарм должны быть соблюдены.
Сроки должны быть выдержаны, чтобы новый учебный год курсанты встретили в новом расположении со всеми условиями для образовательного процессазаявил замминистра
Фрадкову доложили, что из-за нарушения сроков выполнения работ принято решение о расторжении контракта с подрядчиками. Генерал заявил, что с ними следует разбираться в судебном порядке.
В каждой из казарм площадью 7,7 тыс. кв. м разместятся по 600 курсантов. Для их комфортного проживания будет предусмотрено все необходимое, включая мебель и бытовую технику, отмечается в сообщении военного ведомства.
Замминистра также проверил ход реконструкции полигонной базы вуза.
Кроме того, в ходе своей рабочей поездки Фрадков встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. На встрече обсуждались вопросы развития военно-социальной инфраструктуры региона.