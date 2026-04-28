В новосибирском ВВКУ к предстоящему учебному году построят новые казармы Минобороны: в новосибирском ВВКУ возводят две новые казармы

Москва28 апр Вести.В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) появятся две пятиэтажные казармы – они возводятся с нуля на территории учреждения, говорится в сообщении Минобороны РФ. Ввести постройки в эксплуатацию планируется к новому учебному году.

Строительство в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал замминистра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков. Он обратил внимание на то, что заявленные сроки готовности казарм должны быть соблюдены.

Сроки должны быть выдержаны, чтобы новый учебный год курсанты встретили в новом расположении со всеми условиями для образовательного процесса заявил замминистра

Фрадкову доложили, что из-за нарушения сроков выполнения работ принято решение о расторжении контракта с подрядчиками. Генерал заявил, что с ними следует разбираться в судебном порядке.

В каждой из казарм площадью 7,7 тыс. кв. м разместятся по 600 курсантов. Для их комфортного проживания будет предусмотрено все необходимое, включая мебель и бытовую технику, отмечается в сообщении военного ведомства.

Замминистра также проверил ход реконструкции полигонной базы вуза.

Кроме того, в ходе своей рабочей поездки Фрадков встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. На встрече обсуждались вопросы развития военно-социальной инфраструктуры региона.