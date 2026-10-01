В очередь перед Крымским мостом встали 600 автомобилей Проезда по Крымскому мосту ожидают уже 600 автомобилей

Москва1 окт Вести.Очередь перед Крымским мостом выросла, проезда с обеих сторон ожидают 600 автомобилей. Об этом сообщает канал об оперативной обстановке на объекте в MAX.

Уточняется, что по актуальным на 14.00 данным в очереди со стороны Тамани находятся 200 транспортных средств, в то время как два часа назад проезд в эту сторону был свободным.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа говорится в сообщении

В 12.00 в очереди со стороны Керчи находились 310 автомобилей.