Москва4 октВести.Очередь на досмотр для проезда по Крымскому мосту на 23.00 мск составила 165 автомобилей, сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в мессенджере МАХ.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 165 транспортных средств. Время ожидания около часанаписали в источнике
Там также уточнили, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Час назад досмотра ждали 210 машин.