Очередь на досмотр перед Крымским мостом сократилась до 165 машин

В очереди для проезда по Крымскому мосту находится 165 автомобилей Очередь на досмотр перед Крымским мостом сократилась до 165 машин

Москва4 окт Вести.Очередь на досмотр для проезда по Крымскому мосту на 23.00 мск составила 165 автомобилей, сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в мессенджере МАХ.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 165 транспортных средств. Время ожидания около часа написали в источнике

Там также уточнили, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Час назад досмотра ждали 210 машин.