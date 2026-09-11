МЧС: снято ограничение движения транспорта на М-5 "Урал" в Оренбургской области

В Оренбургской области открыто движение на М-5 "Урал" МЧС: снято ограничение движения транспорта на М-5 "Урал" в Оренбургской области

Москва11 сен Вести.Федеральная трасса М-5 "Урал" в Оренбургской области открыта после снятия ограничений для движения транспорта, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Отмена временного ограничения движения для всех типов транспортных средств на трассе М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 312+091 (н.п. Новосергиевка) – км 405+000 (н.п. Холодные Ключи) отмечается в сообщении

Ограничения вводились для обеспечения безопасности дорожного движения, они действовали около часа.