В Ижевске жильцы 15 домов остались без воды и газа, возбуждено уголовное дело

Москва28 мая Вести.Следственные органы Ижевска возбудили уголовное дело по информации из соцсетей о том, что жильцы 15 домов в городе остались без воды и газа вследствие ненадлежащего оказания услуг управляющей компанией, сообщает региональный главк СК России в Telegram-канале.

Дело заведено по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации СМИ, жители 15 многоквартирных домов на 9-й Подлесной улице в Ижевске живут без воды и газа уже месяц.

В рамках предварительного следствия следственными органами будут приняты необходимые меры по восстановлению нарушенных прав жильцов отмечается в публикации

Кроме того, следователи дадут надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц управляющей компании.