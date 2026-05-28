Москва28 маяВести.Следственные органы Ижевска возбудили уголовное дело по информации из соцсетей о том, что жильцы 15 домов в городе остались без воды и газа вследствие ненадлежащего оказания услуг управляющей компанией, сообщает региональный главк СК России в Telegram-канале.
Дело заведено по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По информации СМИ, жители 15 многоквартирных домов на 9-й Подлесной улице в Ижевске живут без воды и газа уже месяц.
В рамках предварительного следствия следственными органами будут приняты необходимые меры по восстановлению нарушенных прав жильцовотмечается в публикации
Кроме того, следователи дадут надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц управляющей компании.