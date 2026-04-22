Жителя Пензы осудили за нападение на главу района с металлической трубой

Москва22 апр Вести.Каменский городской суд Пензенской области приговорил к двум годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, признав его виновным в нападении на главу района с металлической трубой. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Следствие установило, что днем 27 августа в Каменке на улице Белинская мужчина нанес главе Каменского района Александру Помогайбо несколько ударов трубой.

Суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека говорится в сообщении

Согласно решению суда, фигурант будет отбывать двухлетний срок в колонии-поселении. Также с него взыскали 150 тысяч рублей в пользу чиновника.

До вступления приговора в силу мера мужчина останется под стражей.