В Красноярском крае на 2,5 года осужден мужчина, напавший на мэра Енисейска

Москва6 апр Вести.В Красноярском крае суд отправил в колонию местного жителя, который напал на мэра города Енисейска. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, мужчину приговорили к лишению свободы на 2,5 года.

Подсудимого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Енисейский районный суд Красноярского края вынес приговор в отношении Михаила Колыванова, напавшего с кулаками на мэра Енисейска… Назначил ему наказание 2 года 6 месяцев говорится на официальной странице инстанции во "ВКонтакте"

Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии общего режима. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Преступление произошло в ноябре 2025 года. 46-летний фигурант пришел в администрацию на личный прием к главе города, набросился на него и несколько раз ударил.