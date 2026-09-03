В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности В Пензенской области сняты план "Ковер" и режим беспилотной опасности

Москва3 сен Вести.В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности, а также сняли временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

На территории Пензенской области отменен план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность" написал Олег Мельниченко

Отмечается, что режим был введен ранним утром 3 сентября. В 4.38 в регионе объявили опасность атаки БПЛА и ограничили работу мобильного интернета. В 5.15 ввели план "Ковер", запрещающий прием и отправку самолетов.

К настоящему моменту все ограничения сняты.

Жителей призывают сохранять бдительность.