Москва3 сенВести.В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности, а также сняли временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.
На территории Пензенской области отменен план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность"написал Олег Мельниченко
Отмечается, что режим был введен ранним утром 3 сентября. В 4.38 в регионе объявили опасность атаки БПЛА и ограничили работу мобильного интернета. В 5.15 ввели план "Ковер", запрещающий прием и отправку самолетов.
К настоящему моменту все ограничения сняты.
Жителей призывают сохранять бдительность.