В Пензенской области введен режим беспилотной опасности В Пензенской области объявлена беспилотная опасность

Москва20 авг Вести.В Пензенской области действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность" написал Олег Мельниченко

В целях безопасности на территории региона временно ограничена работа мобильного интернета.

Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. В экстренных случаях следует звонить по номеру экстренных служб 112.

Об отмене режима будет сообщено дополнительно.