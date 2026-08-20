Москва20 авгВести.В Пензенской области действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.
На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность"написал Олег Мельниченко
В целях безопасности на территории региона временно ограничена работа мобильного интернета.
Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. В экстренных случаях следует звонить по номеру экстренных служб 112.
Об отмене режима будет сообщено дополнительно.