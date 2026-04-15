Москва15 апр Вести.В Санкт-Петербурге 15 апреля официально начался сезон корюшки – одного из кулинарных символов города.

Свежую рыбку можно купить не только в сетевых или специализированных рыбных магазинах, но и в киосках, а также на открытых прилавках. Как сообщает "Российская газета", разрешение на торговлю корюшкой получили порядка 60 торговых точек в 14 районах Северной столицы.

Кроме того, в разных районах Санкт-Петербурга в выходные и праздничные дни будут работать ярмарки под общим названием "Дни корюшки от рыбопромысловых организаций".

По данным местных СМИ, мелкую корюшку продают за 500-700 рублей за килограмм, крупную балтийскую – по 800-1500 рублей.

Сезон корюшки продлится до 31 мая.