Москва17 апр Вести.Суд Петербурга официально признал бесхозными и передал в собственность государства 26 квадрокоптеров, общая стоимость которых вместе с комплектующими составляет больше 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Дроны из Китая прибыли на территорию РФ на имя ИП Ковалева. Однако их изъяли, так как таможенная граница ЕАЭС была пересечена с нарушениями. Также сам получатель за ними не пришел, и таможня попросила признать товар бесхозным.

Таможня обратилась в суд с просьбой передать государству квадрокоптеры DJI Mavic 3 Thermal с пультом управления, аккумуляторами, зарядными устройствами, документацией из Китая отмечается в сообщении

Суд просьбу удовлетворил, техника передана Росимуществу.