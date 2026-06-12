Москва12 июнВести.Беспилотная опасность отменена на территории Псковской области, передает ТАСС со ссылкой на РСЧС региона. Росавиация информирует о возобновлении полетов в аэропорту Пскова.
При этом уточняется, что еще возможны ограничения интернета и мобильной связи.
Отбой беспилотной опасности в Псковской областисообщает РСЧС
О том, что сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, Росавиация проинформировала в канале MAX в 13.03. В ведомстве напомнили, что они вводились для обеспечения безопасности полетов.