В Пскове сняли ограничения на полеты и отменили опасность БПЛА Аэропорт Пскова вновь открыт, опасность БПЛА в регионе отменена

Москва12 июн Вести.Беспилотная опасность отменена на территории Псковской области, передает ТАСС со ссылкой на РСЧС региона. Росавиация информирует о возобновлении полетов в аэропорту Пскова.

При этом уточняется, что еще возможны ограничения интернета и мобильной связи.

Отбой беспилотной опасности в Псковской области сообщает РСЧС

О том, что сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, Росавиация проинформировала в канале MAX в 13.03. В ведомстве напомнили, что они вводились для обеспечения безопасности полетов.