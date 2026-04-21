Более 400 детей незаконно обучали в 15 религиозных организациях в регионах СКФО

Москва21 апр Вести.В регионах Северо-Кавказского федерального округа приостановлена или прекращена деятельность 15 религиозных школ, в которых незаконно обучили более 400 детей. Об этом заявил начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Бачурин, передает ТАСС.

В прошлом году правоохранительными органами приостановлена либо прекращена деятельность 15 таких организаций… Прекращено незаконное обучение более 400 детей, установлено 15 организаторов незаконных религиозных образовательных учреждений приводит агентство слова Бучурина

Он добавил, что также результатам проверок подобных организаций стали 22 административных протокола, все составлены по фактам осуществления незаконной миссионерской деятельности. Кроме того, к ответственности привлекли 7 преподавателей.