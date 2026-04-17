СК возбудил дело о теракте после поджога офисного здания в Рязани

Москва17 апр Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который в Железнодорожном районе города Рязани поджог автомобиль и офисное помещение, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Преступление было совершено ночью 17 апреля 2026 года. Мужчина при помощи горючей смеси поджог машину, а затем офисное помещение, после чего скрылся. Следствием установлено, что он действовал по указанию террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК России (террористический акт) сказано в сообщении ведомства, опубликованном в MAX

Подозреваемый установлен и задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.