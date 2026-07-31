В Самарской области рассказали о развитии беспилотного транспорта Федорищев рассказал о развитии беспилотного транспорта в Самарской области

Москва31 июл Вести.В Самарской области активно внедряется доставка грузов с помощью беспилотного транспорта. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что сфера развития беспилотных систем ограничена на время проведения СВО, однако регион получил разрешение от правительства РФ проводить полеты в экспериментальном режиме.

Мы сейчас активно пилотируем доставку беспилотниками грузов. Понятно, эта тема сейчас, пока идет специальная военная операция, ограничена. Но мы как регион, как центры производства и внедрения беспилотников, получили разрешение от правительства России в экспериментальном режиме проводить полеты, потому что это большое количество алгоритмов, которые нужно выработать. Это меняет принципы торговли, это меняет принципы экономики заявил Федорищев

Ранее губернатор Оренбургской области рассказал о развитии экспорта из региона. По его словам, он вырос на 5% за прошедший год.