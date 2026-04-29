Москва29 апр Вести.Воздушная гавань Самары (Курумоч) возобновила работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Уведомление об этом было опубликовано ведомством в мессенджере MAX в 9.13 по московскому времени в среду, 29 апреля.

Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении

Уточняется, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об отмене угрозы подлета беспилотных летательных аппаратов к Самарской области.