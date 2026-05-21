Москва21 мая Вести.В аэропорту Самары (Курумоч) сняты введенные ранее в этот день временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения были введены около 5.00 мск (06.00 по местному времени) и действовали около 4 часов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

В регионе с 03.45 до 08.50 мск действовал режим "Беспилотная опасность". Губернатор Самарской области также сообщал, что ВСУ с применением беспилотников атаковали Сызрань — погибли 2 мирных жителя, еще несколько пострадали.