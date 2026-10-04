Москва4 октВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о лебедях, которые прилетели в город на зимовку.
Для нашего города это уже добрая традиция. Каждый год они выбирают бухты Севастополя для зимовки, и особенно часто их можно увидеть в районе пляжа "Омега"написал он в мессенджере MAX
Развожаев напомнил, что лебедей не стоит кормить хлебом – это может им навредить. Птицам можно давать зерновые культуры, специализированный корм, а также сырые или отварные овощи.
Градоначальник призвал беречь природу, не беспокоить птиц, а просто любоваться ими.